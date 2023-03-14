МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей, специалисты ведомства будут проводить тематическое консультирование с 14 по 24 марта, сообщила пресс-служба ведомства. Роспотребнадзор назвал долю российских БАДов на рынке в стране

"В преддверии Международного дня прав потребителей Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей (ЗПП). Горячая линия пройдет в период с 14 по 24 марта", — говорится в сообщении.

В рамках тематического консультирования специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации федерального закона о защите прав потребителей, помогут в оформлении претензий в адрес организаций, расскажут об особенностях проведения надзорных мероприятий в период действия моратория на проверки, отметили в пресс-службе.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках "горячей линии", адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.