Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика за фейки о Вооруженных силах
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего руководителя "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ (ВС РФ), сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Красильщика меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — заявил собеседник агентства.
Красильщик был объявлен в розыск еще в середине лета 2022 года. Его обвиняют в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти (от 5 до 10 лет лишения свободы).
Красильщик — российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" — сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.
https://1prime.ru/legal/20230316/840091121.html
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