МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего руководителя "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ (ВС РФ), сообщили РИА Новости в суде. Российский суд расторг брак после смены пола одного из супругов

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Красильщика меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — заявил собеседник агентства.

Красильщик был объявлен в розыск еще в середине лета 2022 года. Его обвиняют в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти (от 5 до 10 лет лишения свободы).

Красильщик — российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" — сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.