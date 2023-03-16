МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В нынешний закон о занятости требуется внести глобальные изменения, заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минтруда РФ Антон Котяков. Ситуация вокруг Wildberries привлекла внимание Минтруда

"Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, то есть совершенно новой его редакции", — сказал он.

По словам Котякова, данные изменения требуются из-за того, что закон имеет более чем тридцатилетнюю историю, а рынок труда за это время постоянно менялся.