2023-03-16T14:58:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/legal/20230316/840093925.html
Глава Минтруда призвал внести глобальные изменения в закон о занятости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. В нынешний закон о занятости требуется внести глобальные изменения, заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минтруда РФ Антон Котяков... ПРАЙМ, 16.03.2023
право, общество , бизнес, новости, россия, минтруд рф, закон "о занятости", антон котяков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В нынешний закон о занятости требуется внести глобальные изменения, заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, то есть совершенно новой его редакции", — сказал он.
По словам Котякова, данные изменения требуются из-за того, что закон имеет более чем тридцатилетнюю историю, а рынок труда за это время постоянно менялся.