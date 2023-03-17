МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о создании в России единого государственного реестра в сфере исполнительного производства, который сделает работу судебных приставов более оперативной и прозрачной. Россия будет добиваться многополярного мироустройства, заявил Медведев

"Нужно подумать и о создании единого государственного реестра в сфере исполнительного производства. Это позволит приставам опираться на данные информационной системы о государственных и муниципальных платежах. Ну и просто сделает их работу более оперативной и прозрачной", — заявил он в ходе заседания коллегии Минюста.

Он также отметил, что работа Федеральной службы судебных приставов в целом становится качественной.

"Актуальная задача для ведомства — дальнейшая цифровая трансформация исполнения судебных актов", — сказал Медведев.