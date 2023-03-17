МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на заседании коллегии Минюста РФ, предложил вновь ввести конфискацию имущества в перечень уголовных наказаний за преступления. МИД Британии объяснил, почему конфисковать российские активы будет непросто

"Давайте вернемся к "институту конфискации", как дополнительной мере уголовного наказания. Не мере обеспечения возмещения ущерба в процессе рассмотрения уголовного дела, а как меру уголовного наказания: украл — отдай украденное государству", — сказал он.

По его словам, "отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры". Бастрыкин также обратился к Минюсту, с просьбой рассмотреть данное предложение.

Конфискация имущества в качестве наказания была отменена в 2003 году. Сейчас действует одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера, а именно по иску следствия или прокуратуры.