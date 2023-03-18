МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень информации, предоставляемой владельцами технологических сетей связи по требованию правоохранительных органов. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минцифры прорабатывает границы штрафа за утечку персональных данных

Поправки в закон "О связи", в частности, предусматривают обязанность собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить в течение трех лет на территории РФ и предоставлять уполномоченным госорганам, ведущим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информацию о фактах приема, передачи, доставки, обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений, иную информацию о взаимодействии пользователей информационных систем и программ, а также информацию об этих пользователях.

Правительство РФ наделяется полномочием установления состава информации, подлежащей хранению, места и правил ее хранения, порядка ее предоставления, а также порядка контроля за деятельностью собственников или иных владельцев технологических сетей связи, связанной с хранением указанной информации.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.