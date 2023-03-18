МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам совершать покупки в иностранных интернет-магазинах в пределах 15 тысяч рублей без идентификации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России сократили срок давности по экономическим преступлениям

Согласно закону, россиянам предоставляются альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизируется административная нагрузка на банки, связанная с проведением процедур идентификации, говорится в пояснительной записке.

Сейчас физлицам можно без прохождения идентификации, используя дистанционные банковские сервисы, совершить покупку на сумму до 15 тысяч рублей в интернет-магазине, зарегистрированном на территории РФ. Чтобы совершить аналогичную покупку в иностранном интернет-магазине, требовалось пройти идентификацию — либо упрощенную, либо с личной явкой в отделение банка.

Из-за сложившейся внешнеполитической ситуации и включения ряда российских банков в санкционные списки недружественных стран у граждан все чаще возникают проблемы с оплатой покупок в привычных иностранных интернет-магазинах. Путин подписал закон о газообслуживающих компаниях

Согласно закону, кредитные организации получили право переводить электронные денежные средства клиента-физлица в пределах 15 тысяч рублей без проведения его идентификации в пользу зарубежной организации на оплату товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Идентификация не будет проводится в подобном случае и в отношении представителя клиента-физлица, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца.

При этом у кредитных организаций сохраняется обязанность выявлять подозрительные операции, совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, что позволит контролировать совершаемые операции на надлежащем уровне, отмечал автор этой законодательной инициативы, депутат Андрей Луговой (ЛДПР).

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.