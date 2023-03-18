МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок и принципы издания государственных знаков почтовой оплаты. Путин смягчил требования к онлайн-покупкам без идентификации за рубежом

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Госзнаки почтовой оплаты применяются для оплаты универсальных услуг почтовой связи, оказание которых на территории России осуществляют организации федеральной почтовой связи АО "Почта России", ФГУП "Почта Крыма". В этой связи само издание и контроль распространения предлагается передать организациям федеральной почтовой связи.

Закон предполагает, что Минцифры РФ будет определять порядок и принципы издания государственных знаков почтовой оплаты, в частности в отношении тем и сюжетов почтовых марок, наличия обязательной информации на знаках почтовой оплаты.

Документом за федеральными органами исполнительной власти в области связи сохраняются исключительные права на издание и организацию распространения государственных знаков почтовой оплаты, а также на изготовление и использование именных вещей для организаций федеральной почтовой связи.

Закон вступает в силу с 1 мая 2023 года.