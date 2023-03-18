МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обозначение в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) границ лесопарковых зон. Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Некоторым участникам промышленных кластеров понизили страховые взносы

Согласно закону, в реестре будут указывать реквизиты решения органа госвласти об установлении, изменении рубежей лесопарковой зоны или ее упразднении.

Законом предусмотрено, что обязательным приложением к решению уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ об установлении или изменении границ лесопаркового пояса являются сведения о его границах, которые должны содержать графическое описание местоположения указанных границ.

Форма графического описания местоположения границ лесопарковой зоны, требования к точности определения границ, формату электронного документа, содержащего такие сведения, устанавливаются органом регистрации прав.

Как утверждали разработчики, эта норма сделает информацию о лесопарках публичной и обеспечит им дополнительную защиту.