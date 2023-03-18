МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об основных принципах туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Путин подписал закон об указании в ЕГРН границ лесопарковых зон

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее законодательство предполагало выделение в составе национального парка зоны для рекреационной деятельности, развития физкультуры и спорта, размещения туристических объектов, музеев и информационных центров. Такая деятельность также допускалась в зоне охраны объектов культурного наследия. Рекреационные зоны могли выделяться и в составе природных парков.

Вместе с тем закон "Об особо охраняемых природных территориях" не определял допустимые параметры и основные принципы рекреационной деятельности на таких территориях. Это ограничивало законное использование ООПТ для туризма и отдыха и повышало риски причинения вреда природным комплексам и объектам, считают разработчики.

Документ закрепляет основные принципы рекреационной деятельности. К ним будут относиться — экологическое ориентирование такой деятельности, непревышение предельно допустимых значений рекреационной нагрузки, индивидуальный подход, использование экологичного транспорта и оборудования; вовлечение местных жителей в развитие рекреационной деятельности.

Правительство, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности рекреационной деятельности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях.