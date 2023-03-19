МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Не следует уделять слишком много внимания решению структур Международного уголовного суда, которые выдали ордер на "арест" в отношении президента России Владимира Путина, это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Песков: решение МУС об "аресте" Путина ничтожно с точки зрения права

"Считаю излишним продолжение развернутых комментариев по поводу умозаключений некоего МУС. Так или иначе это становится рекламой абсурдной и враждебной акции Запада", — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, очевидно, что "это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества".

Досудебная палата МУС выдала 17 марта ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.