В Совфеде считают решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой
Сенатор Карасин: решение МУС об "аресте" Путина — психологическая атака на общество
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Не следует уделять слишком много внимания решению структур Международного уголовного суда, которые выдали ордер на "арест" в отношении президента России Владимира Путина, это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Считаю излишним продолжение развернутых комментариев по поводу умозаключений некоего МУС. Так или иначе это становится рекламой абсурдной и враждебной акции Запада", — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, очевидно, что "это психологическая атака, нацеленная на моральное состояние российского общества".
Досудебная палата МУС выдала 17 марта ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://1prime.ru/legal/20230319/840116761.html
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