БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Ордер на "арест" президента России Владимира Путина будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда (МУС), заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн. В Совфеде считают решение МУС об "аресте" Путина психологической атакой

"Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом и государствами-членами и запросит приведение в исполнение", — процитировало издание Bild am Sonntag ответ Бушманна на вопрос, должен ли Путин опасаться ареста при визитах за границу.

Бушманн пояснил, что немецкие власти были бы обязаны арестовать Путина, как только он въехал бы на территорию Германии, и передать его МУС. "Мы бы немедленно арестовали Путина", — отметил министр.

Досудебная палата МУС выдала 17 марта ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.