МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции Германии об аресте граждан России, сказано в сообщении Telegram-канале СК. Глава Минюста Германии назвал условие для действия ордера на "арест" Путина

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии", — говорится в сообщении.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого РФ не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее глава Минюста Германии Марко Бушманн заявил изданию Bild am Sonntag, что ордер на "арест" Путина будет действовать в ФРГ после запроса МУС. Отвечая на вопрос, должен ли президент РФ опасаться ареста при визитах за границу, Бушманн ответил, что ожидает, что "МУС быстро свяжется с Интерполом и государствами-членами и запросит приведение в исполнение". По словам Бушманна, тогда Германия была бы обязана арестовать Путина, как только он бы въехал на территорию ФРГ, и передать его МУС. Он добавил, что "мы бы немедленно арестовали Путина".