МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроекты, направленные на обеспечение безопасности работников угольной промышленности, сказано в сообщении на сайте кабмина. Добыча угля в России достигла уровня 2019 года, заявил Шульгинов

"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечается в сообщении.

Кабмин также одобрил законопроект, регулирующий периодичность проведения обучения по дополнительным профессиональным программам работников организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), осуществляющих руководство горными и взрывными работами.

"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Документ предусматривает снижение периодичности проведения обучения с одного раза в пять лет до одного раза в три года, сообщает пресс-служба.