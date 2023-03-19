Правительство одобрило меры по защите работников угольной промышленности
Правительство одобрило законопроекты о защите работников угольной промышленности
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроекты, направленные на обеспечение безопасности работников угольной промышленности, сказано в сообщении на сайте кабмина.
"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечается в сообщении.
Кабмин также одобрил законопроект, регулирующий периодичность проведения обучения по дополнительным профессиональным программам работников организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), осуществляющих руководство горными и взрывными работами.
"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Документ предусматривает снижение периодичности проведения обучения с одного раза в пять лет до одного раза в три года, сообщает пресс-служба.
https://1prime.ru/legal/20230319/840117147.html
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