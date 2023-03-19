БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Позиция немецких властей в отношении выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на "арест" президента России Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствуют о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил посол в Германии Сергей Нечаев. Глава Минюста Германии назвал условие для действия ордера на "арест" Путина

"Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", — процитировало посольство России слова Нечаева в Telegram-канале.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее глава министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил в интервью немецким СМИ, что ордер на "арест" президента России будет действовать в Германии после запроса МУС. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, заявив в рамках своего визита в Японию, что "никто не стоит над законом".