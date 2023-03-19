2023-03-19T14:15:16+03:00
2023-03-19T14:15:16+03:00
2023-03-19T14:15:16+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20230319/840117600.html
Россия не признает решения Международного уголовного суда, заявили в Кремле
Право
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Любые решения Международного уголовного суда (МУС) являются юридически ничтожными, Россия их не признает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем... ПРАЙМ, 19.03.2023
право, общество , новости, россия, кремль, международный уголовный суд, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Любые решения Международного уголовного суда (МУС) являются юридически ничтожными, Россия их не признает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаем", — сказал он.
Досудебная палата МУС выдала 17 марта ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.