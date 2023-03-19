МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Любые решения Международного уголовного суда (МУС) являются юридически ничтожными, Россия их не признает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаг Германии

Глава Минюста Германии назвал условие для действия ордера на "арест" Путина

"Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаем", — сказал он.

Досудебная палата МУС выдала 17 марта ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.