МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Любые решения Международного уголовного суда (МУС) являются юридически ничтожными, Россия их не признает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Минюста Германии назвал условие для действия ордера на "арест" Путина

"Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаем", — сказал он.

Досудебная палата МУС выдала 17 марта ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.