МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента России Путина принято для воздействия на глав государств, а также связано с приездом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, сообщил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Россия не признает решения Международного уголовного суда, заявили в Кремле

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению главы конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, а МУС после такого абсурдного решения встал на путь самоликвидации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, РФ не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По словам Пескова, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".

"Не зря даже решение Международного уголовного суда по Гааге они вынесли вчера, специально в отношении детского омбудсмена у нас и президента Путина. Я считаю, чтобы в том числе воздействовать на определенные умы политические и глав государств. Это связано сегодня с приездом Си Цзиньпина", — пояснил Калашников журналистам на международной парламентской конференции "Россия — Африка".

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по по приглашению Путина. Ожидается, что в рамках данного визита лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Посол прокомментировал позицию Германии по ордеру на "арест" Путина

Калашников выразил уверенность в том, что отношения России со странами Африки будут налаживаться и дальше.

"С Африкой у нас все наладится, у меня в этом нет никаких сомнений… В политическом плане мы им никогда не диктовали, что им делать", — сказал он.

В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия — Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Госдумы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов РФ, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.