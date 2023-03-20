МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Приоритеты России на фоне санкций Запада — борьба с коррупцией и обеспечение экономического развития страны, заявил президент страны Владимир Путин. Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя

Российский лидер в понедельник выступает на расширенном заседании Коллегии Министерства внутренних дел.

"В условиях санкционного давления, а главное — с учетом тех масштабных задач: задач развития страны, регионов, всех отраслей промышленности, которые мы сейчас решаем, — принципиальное значение имеют такие направления работы, как обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией", — сказал он.

Путин также отметил необходимость контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против предпринимателей. По его словам, не нужно открывать дела, которые не имеют судебной перспективы. Такая практика только дестабилизирует ситуацию в трудовых коллективах, подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства призвал применять к представителям бизнеса меры пресечения без фактического ограничения свободы, в том числе домашний арест.

"Необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий, не становилось причиной распада трудовых коллективов. Конечно, законность надо соблюдать, безусловно, но вы понимаете о чем я говорю", — пояснил Путин.