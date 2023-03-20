МВД устранит размытые формулировки в законах об экономических преступлениях
Путин поручил МВД устранить размытые формулировки в законах об экономических преступлениях
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел и парламентарии должны устранить размытые формулировки о отношении экономических преступлений в российском законодательстве, заявил президент страны Владимир Путин.
Такое поручение глава государства дал на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Ваша задача… ликвидировать в правовых нормах размытые, двусмысленные формулировки", — сказал он.
Путин также поручил обеспечить более "четкое правовое регулирование" экономической жизни в России.
https://1prime.ru/legal/20230320/840126189.html
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