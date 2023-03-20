МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел и парламентарии должны устранить размытые формулировки о отношении экономических преступлений в российском законодательстве, заявил президент страны Владимир Путин. В России сократили срок давности по экономическим преступлениям

Такое поручение глава государства дал на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Ваша задача… ликвидировать в правовых нормах размытые, двусмысленные формулировки", — сказал он.

Путин также поручил обеспечить более "четкое правовое регулирование" экономической жизни в России.