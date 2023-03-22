МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Реутовский гарнизонный военный суд постановил арестовать замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о получении взяток, сообщил корреспондент РИА Новости. Суд запретил блогерше Лерчеку пользоваться интернетом

Отмечается, что судья постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2023 года.

По данным следствия, Драгомирецкий получал взятки на общую сумму 28 миллионов рублей. Подчеркивается, что офицер признал вину.

Председатель комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что речь идет о систематических "откатах" от компании-подрядчика, реконструировавшей одну из подмосковных воинских частей. По его словам, по делу также задержали главу окружной базы хранения материальных ресурсов полковника Кочиева.