В Москве задержали двух чиновников ФТС, сообщил источник
Источник: в Москве задержали двух чиновников ФТС по делу о взятках
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В ходе расследования уголовного дела о взяточничестве в Москве были задержаны крупных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы", — сказал он, не уточнив деталей.
https://1prime.ru/legal/20230324/840185316.html
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