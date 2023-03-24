МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В ходе расследования уголовного дела о взяточничестве в Москве были задержаны крупных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. ФТС перечислила в бюджет 782,1 миллиарда рублей с начала года

"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы", — сказал он, не уточнив деталей.