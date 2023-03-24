МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. На медведицу Василису, живущую в конюшне клуба Котласа в Архангельской области, наложили арест, у ее владельца не оказалось лицензии, сообщил Россельхознадзор. В Чехии украли "коня Кадырова", пишет СМИ

Ведомство отметило, что в ходе плановой проверки отношении руководителя конноспортивного клуба в Котласе сотрудники Североморского межрегионального управления обнаружили, что бизнесмен содержал и использовал животных в "культурно-зрелищных целях".

Так, в вольере площадью 23 квадратных метра представители Россельхознадзора обнаружили медведицу Василису. При этом у владельца клуба не было лицензии на содержание животного, установленной российским законодательством.

"В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, на имущество предпринимателя (медведицу) наложен арест", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что судьбу Василисы будет решать арбитражный суд региона.