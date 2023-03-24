МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Суд в Москве посадил под домашний арест бизнесмена, передававшего по данным следствия, взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву. Суд обязал S&P опровергнуть причастность "Роснефти" к контрабанде топлива

"Постановлением Басманного районного суда Москвы Дмитрию Красногорскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.

Согласно просьбе следователя, ходатайство рассматривали в закрытом режиме, мотивы — неясны. Красногорский — первый фигурант этого дела, кому избрана мера пресечения.