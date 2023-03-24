Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Красногорского по делу о взятке генералу ФТС
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Суд в Москве посадил под домашний арест бизнесмена, передававшего по данным следствия, взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы Дмитрию Красногорскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
Согласно просьбе следователя, ходатайство рассматривали в закрытом режиме, мотивы — неясны. Красногорский — первый фигурант этого дела, кому избрана мера пресечения.
https://1prime.ru/legal/20230324/840191388.html
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