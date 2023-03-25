РИМ, 25 мар — ПРАЙМ. Сын главы Красноярского края Александра Усса Артем смог дезактивировать электронный браслет и скрыться из-под домашнего ареста за несколько минут, найти его в Италии будет невозможно, заявил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Альдо Ди Джакомо. Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест

"Сломать браслет нетрудно, особенно для тех, у кого есть деньги. Он подсоединен к центральной консоли внутри дома и имеет радиус действия, за который нельзя выходить. Существует возможность дезактивировать систему", — пояснил он.

Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США, а в среду бизнесмен скрылся в неизвестном направлении.

"Когда браслет оповещает полицию, до момента ее приезда проходит в среднем 7 минут. Часто речь идет о ошибке арестованного или техническом сбое, если, например, он бы захотел выйти во двор погладить собаку. В Милане ты за 7 минут успеешь переместиться на такое расстояние, что найти тебя будет невозможно, особенно, если есть деньги и подготовка", — рассказал Ди Джакомо.

Он полагает, что наиболее вероятной возможностью скрыться станет частный самолет, однако даже на автомобиле из Милана можно переехать в сразу несколько соседних стран.

"Я уверен, что его больше не найдут. Тот, кто идет на подобный шаг, не поступает так из отчаяния. По-моему, ему удалось все организовать", — добавил эксперт.

Ранее представители карабинеров рассказали РИА Новости, что Усс-младший помещен в базу разыскиваемых лиц, его поиски ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные пункты. При этом доказательств того, что он покинул территорию страны правоохранители нет не имеют. В архангельском конном клубе арестовали медведицу

Местные СМИ сообщили, что карабинеры взломали дверь съемной квартиры в пригороде Милана после получения сигнала тревоги. Усс оставил в ней включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия дома. На записях с камер видеонаблюдения видно, что он покинул квартиру с одним рюкзаком. При этом карабинерам не удалось найти сам браслет: не исключено, что Усс сумел отключить его, чтобы избавиться позднее.

В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.

По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.