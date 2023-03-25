МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Имеющие статус иноагента физические лица не должны иметь права получать доходы из источников на территории России, требуются соответствующие изменения в законодательство, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В Кремле объяснили, зачем Медведев зачитал телеграмму Сталина

"Что касается тех, кто живет там, но получает деньги из источников в России, да еще и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооруженных сил — вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России", — сказал он, говоря о тех, кто покинул страну.

По мнению Медведева, "это просто абсолютно безнравственное дело".