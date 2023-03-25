МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Требуется разработать изменения в законодательство, которые позволят запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России, а также ввести ответственность за поддержку данной организации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения "арестовать" Путина

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", — написал он в своем Telegram-канале.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала 17 марта ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли, в том числе, Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.