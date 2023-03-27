Нетаньяху приостановит вызвавшую беспорядки судебную реформу, сообщили СМИ
КАН: Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил своим партнерам по коалиции, что решил приостановить спорную судебную реформу, сообщил в понедельник телерадиокомпания КАН.
По данным журналистов, главный идеолог реформы, министр юстиции Ярив Левин понял, что "другого выбора нет".
Телерадиокомпания отметила, что осталось в этом убедить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, являющийся одним из самых ультраправых членов правительства.
В Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд идут многотысячные протесты против судебной реформы, которую проводит правительство Нетаньяху. По оценкам израильских СМИ, 26 марта на улицы вышли более 600 тысяч человек.
https://1prime.ru/legal/20230327/840203834.html
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