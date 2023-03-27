МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД представить проект указа об использовании цифрового удостоверения личности гражданина РФ, сообщается на сайте Кремля. Путин ответил на утверждения о растущей зависимости России от Китая

"Правительству РФ подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента РФ, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 мая 2023 года, ответственными назначены — премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ РФ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев.