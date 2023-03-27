МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение упростить до 1 мая правила использования инвалидами, пенсионерами и детьми систем идентификации футбольных болельщиков, данное поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил представить законопроект о цифровом удостоверении личности

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок — 1 мая 2023 года", — сказано в документе.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.