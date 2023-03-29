МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Полковнику Росгвардии Сергею Волкову вменили поставку неработающих комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, заявил прокурор в 235-м гарнизонном военном суде. Суд арестовал генерала Росгвардии Драгомирецкого по делу о взятках

Представитель закона отметил, что Волкова обвиняют в покупке двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА", которые не позволили осуществить охрану Керченского моста, пояснив наименование объекта необходимостью уточнить, о каком мосте идет речь.

По словам следователя, "поставленные комплексы не способны выполнять задачи по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов малого класса в охраняемом воздушном пространстве ввиду отсутствия технической возможности". Он подчеркнул, что Волков согласовал поставку комплекса с "ухудшенными" характеристиками.

Согласно порталу госзакупок, контракт на поставку "Орлов-БПЛА" на сумму 395,4 миллиона рублей заключили в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти к декабрю 2021-го.

По словам адвоката, Волков не имеет радиотехнического образования, а за проблему с комплексами, заключенную в отсутствии дополнительного агрегата, производитель потребовал доплату. Сам подсудимый вину не признал.