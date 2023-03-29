Представитель МВД Волк: Перу выдала России обвиняемого в хищении из банка Леонида Лаврова
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Перу выдала России экс-менеджера офиса одного из российских банков Леонида Лаврова, обвиняемого в покушении на мошенничество и краже крупной суммы из банковского хранилища, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Фигурант совершил преступления в 2016 году, когда был менеджером офиса одного из российских банков. Он вступил в сговор с целью тайного хищения мошенническим способом денежных средств, принадлежащих кредитной организации и страховой компании. Однако довести до конца свой умысел подельники не смогли по независящим от них обстоятельствам", — сказала она.
Волк добавила, что Лаврову также вменяют кражу крупной суммы из банковского хранилища
В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что Леонид Лавров работал в "РГС-Банке".
Волк добавила, что обвиняемый скрылся от российских правоохранителей за границей, в 2017 году его объявили в международный розыск, а в октябре 2021 года задержали в Перу. Обвиняемого передали для доставки в Москву 29 марта, заключила она.
https://1prime.ru/legal/20230329/840234692.html
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