МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Перу выдала России экс-менеджера офиса одного из российских банков Леонида Лаврова, обвиняемого в покушении на мошенничество и краже крупной суммы из банковского хранилища, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. В Италии считают, что Уссу-младшему помогли "российские спецслужбы"

"Фигурант совершил преступления в 2016 году, когда был менеджером офиса одного из российских банков. Он вступил в сговор с целью тайного хищения мошенническим способом денежных средств, принадлежащих кредитной организации и страховой компании. Однако довести до конца свой умысел подельники не смогли по независящим от них обстоятельствам", — сказала она.

Волк добавила, что Лаврову также вменяют кражу крупной суммы из банковского хранилища

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что Леонид Лавров работал в "РГС-Банке".

Волк добавила, что обвиняемый скрылся от российских правоохранителей за границей, в 2017 году его объявили в международный розыск, а в октябре 2021 года задержали в Перу. Обвиняемого передали для доставки в Москву 29 марта, заключила она.