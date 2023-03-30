МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Госдеп находится в постоянном контакте с российскими властями после ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, добиваются к нему консульского доступа, сообщила пресс-секретарь президента США Карин-Жан-Пьер. Журналиста WSJ взяли с поличным, заявил Песков

"Госдепартамент находится в прямом контакте с российским правительством по этому поводу, в том числе активно работая над получением консульского доступа к господину Гершковичу", — сказала она, подчеркнув осуждение ареста со стороны Вашингтона.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что арестованному обеспечен консульский доступ.

Официальный представитель Белого дома отметила, что американские власти уже связались с Wall Street Journal и семьей корреспондента.

Представитель Белого дома Джон Кирби добавил, что президент Джо Байден проинформировали о ситуации.

Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность американца в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.

В WSJ отвергли обвинения против Гершковича и потребовали его немедленного освобождения. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.