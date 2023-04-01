МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект, который предусматривает полный запрет пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина. Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

"Решение правительства — одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Кабмин уточнил, что принятие законопроекта требуется ввиду отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от действующего запрета некоторых из ее элементов, что не позволяет вводить административную и уголовную ответственности за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете.

Кроме того, правительство одобрило нововведения в закон о противодействии коррупции, которые нужны из-за отсутствия запрета на замещение должностей, связанных с коррупционными рисками, лицами, которые ранее были уволены за несоблюдение антикоррупционных стандартов.