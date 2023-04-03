МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В профильных комитетах Госдумы разрабатывают поправки о запрете направленной против России деятельности Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил. Медведев предупредил о последствиях решения МУС об "аресте" Путина

"Профильные комитеты ГД готовят поправки в федеральный закон "О безопасности", которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан", — процитировала его слова пресс-служба Госдумы, а также отметила, что Володин провел совещание по подготовке соответствующих изменений в законодательство.