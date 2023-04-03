МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил принятие в первом чтении законопроекта об освобождении всех категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение доверенности на представление их интересов в судах и госорганах. Путин подписал закон о штрафах за нарушение грузоперевозок

Поправки позволят совершенствовать деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи физлицам по вопросам предоставления дополнительных льгот получателям бесплатной юридической помощи при оформлении полномочий представительства в судах, публичных органах и организациях. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 6 апреля.

Действующая редакция Налогового кодекса предполагает, что за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченными на совершение нотариальных действий, госпошлина за удостоверение доверенностей уплачивается в размере 200 рублей. При этом льготы на нотариальное удостоверение доверенностей сейчас установлены лишь для инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев РФ и Героев Советского Союза.

Но кроме указанных лиц, право на получение бесплатной юридической помощи в настоящее время имеют и другие категории граждан. Например, малоимущие граждане, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновители. Путин подписал закон о сроке хранения баз данных пассажиров

Право на бесплатную юридическую помощь имеют также граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях соцобслуживания, а также несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений или находящиеся в местах лишения свободы, граждане, признанные судом недееспособными или пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и др.

Таким гражданам для защиты своих прав при оказании бесплатной юридической помощи требуется доверенность на представление их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Поэтому законопроект освобождает все категории лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение такой доверенности.