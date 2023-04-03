МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки включены в один проект, который поступит в Госдуму весной. Маркетплейс Wildberries запустил новый портал туристических услуг

"Запрет на списание средств с карт, данные о которых пользователь удалил из личного кабинета маркетплейса, включен в один законопроект с инициативой об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки. Законопроект планируют внести в Госдуму уже в весеннюю сессию", — сказал он.

По словам парламентария, на сегодняшний день маркетплейсы могут самостоятельно решать какое действие считается отзывом платежных данных.

"Мы предлагаем внести поправку в закон "О защите прав потребителей", которая позволит однозначно считать удаление реквизитов карты – отзывом согласия на проведение платежей. Таким образом, новый закон позволит однозначно трактовать списание средств с карт, которые пользователь больше не хочет использовать, в пользу потребителя. Еще раз подчеркну, что наша цель – защитить права и средства граждан", — добавил депутат.