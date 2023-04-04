МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мобилизованные граждане и добровольцы, заключившие с работодателями трудовые договоры сроком на год и более, сохранят за собой то же место работы, трудовые отношения продлеваются на срок приостановки, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин. Реальная зарплата в России вырастет на три — пять процентов, заявил Путин

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Госдуму внесены поправки в Трудовой кодекс РФ о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне СВО.

"Те, кто из них заключил срочный трудовой контракт, служебный контракт сроком от года и более, если работник мужчина находится на фронте или женщина, то этот срочный контракт приостанавливается… Но, когда человек возвращается с фронта, то тогда приостановленная часть контракта, она возобновляется", — сказал Вяткин журналистам.

Он отметил, что на период приостановки срочного трудового контракта работодатель вправе