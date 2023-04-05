Нотариус Калиткина: завещание не всегда позволит владельцу передать имущество тому, кому хотелось бы
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Наличие завещания не всегда позволяет владельцу недвижимости передать имущество исключительно тому, кому хотелось бы, поэтому в некоторых ситуациях стоит рассмотреть в качестве альтернативы ренту или дарение, рассказала РИА Недвижимость член комиссии Московской областной нотариальной палаты по имиджу, связям с общественностью и СМИ Юлия Калиткина.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ
"Законом установлен круг лиц, которые имеют право наследовать независимо от содержания завещания. Это так называемые "обязательные наследники", имеющие право на "обязательную долю" в имуществе", — отметила она.
К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг и родители, включая пенсионеров, а также находившиеся на иждивении граждане. Сюда входят в том числе люди, являющиеся инвалидами любой группы, разъяснила нотариус.
Иждивенцами признаются лица, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его содержании — независимо от того, проживали они совместно с ним или нет, уточнила Калиткина.
В большинстве случаев такие наследники могут как принять свою долю, которая составляет не менее половины доли, причитавшейся бы каждому из них при наследовании по закону, так и отказаться от нее. Исключение составляют несовершеннолетние — отказаться от обязательной доли их законные представители не могут без согласия органов опеки.
"Опека в каждом конкретном случае будет рассматривать возможность изменения доли ребенка. Если, к примеру, предлагаемая доля в другом имуществе будет оценена не хуже по всем показателям, в этой ситуации она, возможно, предоставит согласие на "обмен". Но, вероятнее всего, сначала придется выдать наследство ребенку, а потом совершать следующие действия для обмена", — предупредила нотариус.
СУПРУЖЕСКОЕ ИМУЩЕСТВО
Случается и так, что супруги уже давно не живут вместе и при этом, не оформив официально развод, имеют отношения с другими людьми. В подобных ситуациях никто из этих супругов не имеет права завещать все имущество третьему лицу, а только свою долю.
"Все имущество, нажитое в браке, является совместно нажитым, и официальная супруга сможет претендовать на свою половину. Можно, конечно, попробовать через суд оспорить право супруга, но это суд… и неизвестный исход", — пояснила нотариус.
ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ
В некоторых случаях завещание может быть признано и вовсе недействительным.
"Если все имущество оставляют любимому питомцу, то оно работать не будет. Это связано с тем, что, согласно гражданскому законодательству, животные не являются вещами, но к ним применимы общие правила об имуществе. А завещать имущество имуществу нельзя", — рассказала Калиткина.
Если же есть питомец и важно, чтобы даже после смерти хозяина о нем заботились, то можно обязать наследника на такие действия, как например, содержание и обеспечение животного, обратила внимание она.
В этой ситуации нотариус использует инструмент "завещательного возложения", и эта обязанность для наследника будет прямо предусмотрена в завещании.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
В качестве возможной альтернативы завещанию нотариус предлагает рассмотреть договор дарения и договор ренты, хотя и эти документы имеют свои нюансы.
"Завещание вступает в силу только после смерти, то есть человек продолжает всю свою жизнь владеть и пользоваться своим имуществом. При заключении же договоров дарения и ренты все права на имущество переходят на других лиц уже при его жизни", — объяснила Калиткина.
Кроме того, договор дарения — это абсолютно безвозмездная сделка, поэтому прописать в нем какие-либо условия, на которых дарится недвижимость, нельзя. Зато такие условия можно указать в договоре ренты. Например, на пользование имуществом, а также на пожизненное содержание и иждивение, добавила нотариус.
https://1prime.ru/legal/20230405/840286302.html