МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Наличие завещания не всегда позволяет владельцу недвижимости передать имущество исключительно тому, кому хотелось бы, поэтому в некоторых ситуациях стоит рассмотреть в качестве альтернативы ренту или дарение, рассказала РИА Недвижимость член комиссии Московской областной нотариальной палаты по имиджу, связям с общественностью и СМИ Юлия Калиткина. Назван способ не потерять свое наследство, если оно оформлено на другого

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ

"Законом установлен круг лиц, которые имеют право наследовать независимо от содержания завещания. Это так называемые "обязательные наследники", имеющие право на "обязательную долю" в имуществе", — отметила она.

К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг и родители, включая пенсионеров, а также находившиеся на иждивении граждане. Сюда входят в том числе люди, являющиеся инвалидами любой группы, разъяснила нотариус.

Иждивенцами признаются лица, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его содержании — независимо от того, проживали они совместно с ним или нет, уточнила Калиткина.

В большинстве случаев такие наследники могут как принять свою долю, которая составляет не менее половины доли, причитавшейся бы каждому из них при наследовании по закону, так и отказаться от нее. Исключение составляют несовершеннолетние — отказаться от обязательной доли их законные представители не могут без согласия органов опеки.

"Опека в каждом конкретном случае будет рассматривать возможность изменения доли ребенка. Если, к примеру, предлагаемая доля в другом имуществе будет оценена не хуже по всем показателям, в этой ситуации она, возможно, предоставит согласие на "обмен". Но, вероятнее всего, сначала придется выдать наследство ребенку, а потом совершать следующие действия для обмена", — предупредила нотариус.

СУПРУЖЕСКОЕ ИМУЩЕСТВО

Случается и так, что супруги уже давно не живут вместе и при этом, не оформив официально развод, имеют отношения с другими людьми. В подобных ситуациях никто из этих супругов не имеет права завещать все имущество третьему лицу, а только свою долю. Адвокат раскрыл, откуда берутся неожиданные наследники

"Все имущество, нажитое в браке, является совместно нажитым, и официальная супруга сможет претендовать на свою половину. Можно, конечно, попробовать через суд оспорить право супруга, но это суд… и неизвестный исход", — пояснила нотариус.

ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ

В некоторых случаях завещание может быть признано и вовсе недействительным.

"Если все имущество оставляют любимому питомцу, то оно работать не будет. Это связано с тем, что, согласно гражданскому законодательству, животные не являются вещами, но к ним применимы общие правила об имуществе. А завещать имущество имуществу нельзя", — рассказала Калиткина.

Если же есть питомец и важно, чтобы даже после смерти хозяина о нем заботились, то можно обязать наследника на такие действия, как например, содержание и обеспечение животного, обратила внимание она.

В этой ситуации нотариус использует инструмент "завещательного возложения", и эта обязанность для наследника будет прямо предусмотрена в завещании.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

В качестве возможной альтернативы завещанию нотариус предлагает рассмотреть договор дарения и договор ренты, хотя и эти документы имеют свои нюансы. Юрист объяснила, кто и как может получить пенсию по наследству

"Завещание вступает в силу только после смерти, то есть человек продолжает всю свою жизнь владеть и пользоваться своим имуществом. При заключении же договоров дарения и ренты все права на имущество переходят на других лиц уже при его жизни", — объяснила Калиткина.

Кроме того, договор дарения — это абсолютно безвозмездная сделка, поэтому прописать в нем какие-либо условия, на которых дарится недвижимость, нельзя. Зато такие условия можно указать в договоре ренты. Например, на пользование имуществом, а также на пожизненное содержание и иждивение, добавила нотариус.