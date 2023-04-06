МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Верховный суд России предложил внести в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ поправки, предполагающее определение конкретных критериев преступлений в сфере предпринимательства для избрания более мягкой меры пресечения, сообщили в пресс-службе суда. Глава Верховного суда уточнил порядок исправления правовых норм в исках

"Верховный суд РФ 6 апреля направил в Госдуму предложение о внесении поправки, которая позволит не допустить отказов в избрании предпринимателям домашнего ареста или залога со ссылкой на то, что преступление (например, мошенничество) не связано с предпринимательством", — рассказали в суде.

Текст документа касается внесения поправок в проект федерального закона (ФЗ) №253849-8 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и предусматривает законодательное закрепление критериев, которые уточняют, когда считать преступление совершенным в сфере предпринимательской деятельности, по которому обвиняемому могут избрать залог или домашний арест.

Речь идёт о преступлениях, которые "считаются совершенными индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, если такие преступления совершены индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности".

То же касается членов совета директоров коммерческих организаций.

Авторы поправок считают, что реализация предложения позволит чаще назначать в качестве меры пресечения домашний арест или залог.

В документе речь идёт о делах, возбужденных по статьям о мошенничестве, растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и злоупотребления доверием (статьи 159, 160, 165 и 201 УК РФ).

Ранее 14 февраля президент РФ Владимир Путин поручил Верховному суду подготовить предложения о совершенствовании уголовного судопроизводства по категории дел о мошенничестве.