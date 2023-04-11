МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Повестка, по которой нужно явиться в военкомат, считается полученной после ее размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Никакой мобилизации нет и не планируется, заявили в Госдуме

"Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного", — сказал он

ГД в ходе пленарного заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.