В Госдуме разъяснили, когда электронная повестка считается полученной
Депутат Картаполов: повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Повестка, по которой нужно явиться в военкомат, считается полученной после ее размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного", — сказал он
ГД в ходе пленарного заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.
https://1prime.ru/legal/20230411/840339735.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.