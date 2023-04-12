МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Запуск реестра военнообязанных в полном объеме возможен не ранее начала очередного осеннего призыва на срочную службу, написал глава Минцифры Максут Шадаев в одном из чатов в Telegram, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов. В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", — написал Шадаев.

Госдума на пленарном заседании 11 апреля приняла закон, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. В среду его рассмотрит Совфед.

Глава Минцифры подчеркнул, что изменения в законодательстве о военном учете не связаны с планами по возобновлению мобилизации.

"Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту. Например, Москва на прошлой неделе запустила отдельный сайт contract.mos.ru", — ответил он на вопрос, связаны ли поправки с планами по возобновлению мобилизации. Генштаб исключил отправку призывников в зону спецоперации

Кроме того, Шадаев отметил, что прошлой осенью многие смогли на себе ощутить "несовершенство системы воинского учёта и призыва". "Все мы помним, когда сотрудники IT-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось)", — сказал он.

"Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу", — отметил он.

"Хочу также напомнить, что сейчас идет весенний призыв на срочную службу. Системных проблем с отсрочкой нет. Иногда списки вовремя не доезжают в отдельные военкоматы — такие единичные проблемы решаем в ручном режиме. На практике Указ Президента работает", — добавил глава Минцифры.