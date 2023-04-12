МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. На Госуслугах появится возможность проверки, в каком военкомате человек стоит на учете и имеет ли он право на отсрочку от призыва, а при наличии неточностей можно будет подать заявление на исправление ошибок, сообщил в одном из чатов в Telegram, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов, глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Шадаев рассказал о сроках запуска реестра военнообязанных

"В личном кабинете на Госуслугах каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок", — отметил он.

По его словам, само уведомление о том, что выписана повестка, также придет в личный кабинет на Госуслугах — "если только пользователь сам не отключит эту функцию".

"Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", — добавил глава Минцифры.

Он также рассказал, что обжаловать повестку, решения военкоматов об установке ограничительных мер или подтвердить право на отсрочку также будет можно Госуслугах.

"Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое», — сообщил Шадаев и добавил, что такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощенном режиме — в течение 5 дней.

Шадаев добавил, что обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта.

"Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками IT-отрасли. При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке", — отметил он.

"Кстати, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно сообщить об этом на Госуслугах", — добавил Шадаев. В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных

Кроме того, он сообщил, что законопроект о военном учете предусматривает автоматическую постановку на воинский учет, очная явка в военкомат не требуется.

"В случае если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки", — сказал он и добавил, что после фиксации принятого решения в реестре данные, когда и где лицо поставлено на учет, появится у пользователя в личном кабинете на "Госуслугах". При этом от человека потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос.

Шадаев подчеркнул, что создание единого реестра военнообязанных позволит свести к нулю число проблемных случаев с сотрудниками, имеющими право на отсрочку от армии.

"По-прежнему будем помогать отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными нам средствами. Радует, что благодаря тесному взаимодействию с Минобороны проблемных случаев стало значительно меньше. А в результате создания реестра их количество будет сведено к нулю", — пояснил он.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток — в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.