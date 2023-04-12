МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Уведомление о выписанной повестке будет направляться в личный кабинет на Госуслугах, но данную функцию можно будет отключить, сообщил в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов, глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Шадаев рассказал о сроках запуска реестра военнообязанных

"Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на Госуслугах — если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", — пояснил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполов рассказал, что повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного.

Во вторник ГД на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток — в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.