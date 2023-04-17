МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Сотрудника якутского отделения "Почты России" обвинили в мошенничестве на 41 миллион рублей, по факту завели уголовное дело, следует из сообщения управления ФСБ России по региону. В Москве у торговца украли 60 миллионов рублей при помощи "обменника"

Как отметили в ведомстве, глава группы расчета заработной платы якутского управления "Почты России" придумал схему незаконных начислений в программе "1С" и с ее помощью выписывал себе выплаты, общий размер которых составил 41 миллион рублей.

В УФМС добавили, что уголовное дело возбудили по статье УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации".

В данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде.