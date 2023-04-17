МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу-младшего* приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене и распространении фейков о российской армии, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Осужденного за госизмену Сафронова уволили из "Роскосмоса"

Отмечается, что слушания прошли в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Судебная коллегия приговорила Кара-Мурзу* к лишению свободы "на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима", такое наказание запросила прокуратура.

Согласно данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона рассказывал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине, работал в признанной нежелательной "иностранной или международной НПО". Самым тяжким обвинением стала "Госизмена".

Позднее его адвокат Мария Эйсмонт сообщила, что защита намерена обжаловать приговор.

Владимир Кара-Мурза-младший* — участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.