НОВОСИБИРСК, 17 апр — ПРАЙМ. Заельцовский районный суд в Новосибирске рассмотрит первое в России уголовное дело о присвоении средств криптобиржи с ущербом в три миллиарда рублей, следует из сообщения суда. СМИ: хакеры украли почти четверть активов у южнокорейской криптобиржи

МВД России ранее заявляло об окончании предварительного расследования присвоения бывшим системным администратором криптовалютной биржи WEX имущества в особо крупном размере. которое принадлежит компании World Exchange Services Pte. Ltd.

"В суд поступило уголовное дело в отношении системного администратора криптобиржи, обвиняемого в хищении криптовалюты в размере, эквивалентном свыше 3 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Уточняется, что Иванову Алексею Сергеевичу (ранее — Билюченко Алексею Викторовичу) предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ.

По данным МВД, в октябре 2018 года обвиняемый "заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу", исключив доступ пользователей и собственников биржи к активам. Мужчина таким образом присвоил имущество в размере более трех миллиардов рублей.

Для возмещения причиненного вреда были наложены аресты на имущество обвиняемого и добровольно внесенные им деньги на сумму более 4,3 миллиарда рублей. Обвиняемый находится под арестом.

В суде сообщили, что с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое он полностью выполнил, в том числе возместил ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые он перевел более трех миллиардов рублей. В связи с этим дело суд рассмотрит в особом порядке, что снижает на треть верхнюю планку максимально возможного наказания.