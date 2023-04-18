Мосгорсуд оставил обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича в СИЗО
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Постановление об аресте обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали законным, сообщил корреспондент РИА Новости.
Судья Мосгорсуда постановил оставить решение Лефортовского районного суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Отмечается, что основная часть заседания прошла в закрытом режиме.
Ранее московский суд арестовал Гершковича на два месяца за шпионаж. Журналиста задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения об одном из российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Газета WSJ отвергла все обвинения, потребовала освободить ее сотрудника и выслать из США посла РФ и российских журналистов.
Позднее адвокат Гершковича Татьяна Ножкина заявляла РИА Новости, что обвиняемый не признал вину и готов это доказывать.
https://1prime.ru/legal/20230418/840406447.html
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