МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Постановление об аресте обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали законным, сообщил корреспондент РИА Новости. Байден не будет высылать российских дипломатов из-за ареста журналиста WSJ

Судья Мосгорсуда постановил оставить решение Лефортовского районного суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Отмечается, что основная часть заседания прошла в закрытом режиме.

Ранее московский суд арестовал Гершковича на два месяца за шпионаж. Журналиста задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения об одном из российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Газета WSJ отвергла все обвинения, потребовала освободить ее сотрудника и выслать из США посла РФ и российских журналистов.

Позднее адвокат Гершковича Татьяна Ножкина заявляла РИА Новости, что обвиняемый не признал вину и готов это доказывать.