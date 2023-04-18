МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла во втором чтении законопроект о восстановлении накоплений по военной ипотеке при заключения с военнослужащим нового контракта, независимо от причин его увольнения. Правительство поддержало законопроект о единых выплатах участникам СВО

Документ внесли в ГД главы думских комитетов по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев, председатель комитета по обороне Совфеда Виктор Бондарев, а также несколько сенаторов.

"Проект федерального закона предусматривает восстановление накоплений для жилищного обеспечения на именном накопительном счете участника НИС (накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) в случае заключения с ним нового контракта о прохождении военной службы, независимо от причин его увольнения с военной службы в более ранний период прохождения военной службы по контракту", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас не все участники военно-ипотечных программ вправе восстанавливать накопления на именном счете, в случае заключения ими нового контракта о прохождении военной службы после исключения из реестра участников НИС в связи с увольнением с военной службы, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ограничения по данному вопросу распространяются на тех, кто был уволен с военной службы по ряду условий, в том числе по истечению срока контракта и по ряду ограничений в связи с состоянием здоровья.