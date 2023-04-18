МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предоставляет родителям и усыновителям участников специальной военной операции (СВО) право на кредитные каникулы. ГД приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Внесенный группой сенаторов и депутатов законопроект содержит список лиц, которым предоставляется право на кредитные каникулы, всех созаемщиков участника СВО. Таким образом, возможность воспользоваться этим правом будет как у супругов, детей и иждивенцев участника СВО, так и его родителей и усыновителей, пояснял ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Указанное положение законопроекта будет иметь обратную силу: льготный период можно будет оформить начиная с 21 сентября 2022 года. В течение всего периода кредитных каникул, предоставленных участнику СВО, все члены его семьи — созаемщики смогут не платить по кредиту, и "это не будет считаться просроченной задолженностью", пояснил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. По его мнению, таким образом законопроект "позволит дополнительно защитить семьи", считает он.

Документ также предусматривает, что в случае гибели военнослужащего или признания его инвалидом I группы обязательства его родителей или усыновителей, являющихся созаемщиками по кредитному договору, прекращаются. Это изменение также будет иметь обратную силу, но распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Госдума приняла закон о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности

Сейчас при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывается в полном объеме, а ложится на их плечи, отмечал Турчак. По его словам, предлагаемые законопроектом изменения решают эту проблему.

В настоящее время кредитными каникулами могут воспользоваться военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане, которые участвуют в СВО, а также членам их семей — супругам, несовершеннолетним детям; детям старше 18 лет, ставшим инвалидами в детстве; детям до 23 лет, обучающимся очно; а также лицам, находящимся на иждивении участника СВО.

Льготный период распространяется на срок службы, увеличенный на 30 дней. Причем он может быть продлен на время нахождения заемщика — участника СВО в госпиталях для излечения или признания его безвестно отсутствующим. В случае гибели участника СВО или признания его инвалидом I группы его обязательства по кредитному договору, а также обязательства членов его семьи прекращаются.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 19 апреля.