МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций, а также из соглашения о социальной помощи семьям военных, погибших в Афганистане, которые были подписаны в девяностых годах, заявил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук. Европа столкнулась с новой проблемой из-за Украины

По его словам, на Украине одобрили законопроект "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций".

"Осуществлен выход Украины из протокола к соглашению о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия, заключенного 23.12.1993 года в Ашхабаде", — сказано в сообщении в Telegram-канале Мельничука.

Отмечается, что соглашение о взаимной защите инвестиций было заключено в 1998 году в Москве и ратифицировано Украиной в следующем году, протокол к соглашению о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, был заключен в Москве в 1994 году в рамках Содружества Независимых Государств.