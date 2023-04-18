Украина вышла из двух заключенных в девяностых годах соглашений с Россией
Украина вышла из соглашений с Россией об инвестициях и погибших в Афганистане военных
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций, а также из соглашения о социальной помощи семьям военных, погибших в Афганистане, которые были подписаны в девяностых годах, заявил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.
По его словам, на Украине одобрили законопроект "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций".
"Осуществлен выход Украины из протокола к соглашению о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия, заключенного 23.12.1993 года в Ашхабаде", — сказано в сообщении в Telegram-канале Мельничука.
Отмечается, что соглашение о взаимной защите инвестиций было заключено в 1998 году в Москве и ратифицировано Украиной в следующем году, протокол к соглашению о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, был заключен в Москве в 1994 году в рамках Содружества Независимых Государств.
https://1prime.ru/legal/20230418/840409307.html
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